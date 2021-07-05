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Highway AVM, farklı lezzetleri buluşturmaya devam ediyor

Bolu’da farklı lezzetleri bir araya getirerek ziyaretçilerine yemek deneyimleri sunan HighWay Outlette Dürümle’nin 45’inci şubesi açıldı.

BOLU 05.07.2021, 11:42
Highway AVM, farklı lezzetleri buluşturmaya devam ediyor

Bolu’da farklı lezzetleri bir araya getirerek ziyaretçilerine yemek deneyimleri sunan HighWay Outlette Dürümle’nin 45’inci şubesi açıldı.

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, farklı lezzetleri bünyesine katmaya devam ediyor. Peynir lezzetiyle Türkiye’de bir ilk olan cheddarlı Adana dürüm, soslu Adana-Urfa dürüm, tavuk dürüm ve antrikot dürüm lezzetlerini ürün karmasında bulunduran Dürümle, HighWay Outlet’te açıldı.
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