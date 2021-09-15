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Highway AVM çalışanlarının yüzde 98’i aşılandı

Bolu TEM Otoyolu üzerinde kurulu bulunan Highway AVM’de, güvenli alışveriş ortamının sağlanması amacıyla çalışanlarının yüzde 98’ini aşılandı.

BOLU 15.09.2021, 12:54
Highway AVM çalışanlarının yüzde 98’i aşılandı

Bolu TEM Otoyolu üzerinde kurulu bulunan Highway AVM’de, güvenli alışveriş ortamının sağlanması amacıyla çalışanlarının yüzde 98’ini aşılandı.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ankara ve İstanbul arasında en çok ziyaretçinin uğrak noktası olan Highway AVM’de güvenli alışveriş ortamının sağlanması için bine yakın personelin yüzde 98’i aşılandı. Bolu İl Halk Sağlığı Merkezi tarafından alışveriş merkezi içerisinde kurulan aşı uygulama noktasında da hem personeline hem de ziyaretçilere aşı olma fırsatını sunan Highway AVM alışveriş merkezini daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için yoğun çaba gösteriyor.

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