Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bolu D-100 Karayolu’nda hafif ticari araca çarparak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 34 DBL 358 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen M.E. yönetimindeki 34 CSA 014 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan S.G. ile sürücü Y.E., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.