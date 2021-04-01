Görevi başında kalp krizi geçiren belediye çalışanı kurtarılamadı

Bolu Belediyesinde çalıştığı sırada kalp krizi geçiren 3 çocuk babası Hüseyin Zengin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Tahsilat Birimi’nde çalışan Hüseyin Zengin (50), sabah saatlerinde iş yerinde fenalaştı. Zengin’in fenalaştığını gören arkadaşları 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Zengin, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 3 çocuk babası Hüseyin Zengin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.