Gerede’de baca yangını korkuttu

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 katlı binanın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’ndeki 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Bacadaki dumanların yoğunlaştığı fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Gerede Belediye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde itfaiye merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak yangını söndürdü. Kontrol altına alınan yangın, çatıda küçük çaplı hasara neden oldu.