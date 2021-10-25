Gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi

Bolu’da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanlarına arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan edilmesiyle birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim çalışmalarına hız verdi. Kentteki birçok kurum ve kuruluş çalışanlarına afet konusunda eğitimler veren Bolu AFAD, son olarak yerel ve ulusal medya çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenledi.

Eğitim almak için AFAD’a başvuru yapan 12 gazeteciye ilk olarak Bolu AFAD Müdürü Cengiz Çavuş gözetiminde eğitmenler tarafından KBRN farkındalık eğitimi verildi. Daha sonra arama kurtarma sırasında kullanılan malzemelerin tanıtımını yapıldığı eğitimde afet sonucu enkaz altından yaralı kurtarma sırasında uyulması gereken davranışlar uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimin son aşamasında, gazeteciler Çakmaklar Mahallesi’ndeki off-road alanında kurulan dağcılık istasyonunda temel dağcılık ve tırmanış eğitimi aldı.