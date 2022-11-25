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Futbol sahasıydı, atıl arazi oldu
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Tevfik Türesin Stadyumu bakımsızlık sebebiyle adeta atıl araziye döndü.
BOLU 25.11.2022, 11:43
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan Tevfik Türesin Stadyumu bakımsızlık sebebiyle adeta atıl araziye döndü.
Özel gün ve haftalarda kutlamalar ile futbol müsabakalarının yapıldığı, Abant’a gelen milli takımların çalıştığı Tevfik Türesin Stadyumu, bakımsızlık sebebiyle harabeye döndü. Stadyumun tribün direkleri pas tuttu, zemini ve çevresinde bulunan malzemeler de kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, stadyumun bakıma alınmasını ve yenilenmesini istiyor.