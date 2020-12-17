'Fransız tenteli türbe' görüntüsü tepki çekti

Hocası Akşemseddin Hazretleri'nin ölümünden sonra 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla Göynük ilçesine türbe inşa edildi. Türkiye'nin birçok yerinden gelenlerin ziyaret ettiği türbenin giriş kapısının üstüne, kapıda bırakılan ayakkabıların ıslanmaması için 2012 yılında tente takıldı. Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ndeki tente 2 yıl önce ise yenilendi.

Ancak tentenin Fransız tarzı şekli ve tarihi yapıya monte edilmiş halde olması sosyal medyada tepki çekti.

Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, tenteyi en kısa sürede Türk kültürüne uygun bir tenteyle değiştireceklerini belirterek, "Şu anda tente orijinal değil ama dikkate alacağız. Tenteyi bizim kültürümüze uygun şekilde yaptırırız" dedi.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tentenin Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı'nın onayıyla ihtiyaç kapsamında gerekli tüm prosedürler yerine getirilerek, vatandaşın türbeye girerken çıkardığı ayakkabılarının ıslanmaması amacıyla yapıya hasar verilmeden tente yapıldığını belirtti.