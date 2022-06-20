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Evlerin arasında dolaşan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Bolu’da, vatandaşların apartmanların arasında dolaşırken gördükleri yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

BOLU 20.06.2022, 13:55
Evlerin arasında dolaşan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Bolu’da, vatandaşların apartmanların arasında dolaşırken gördükleri yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Alpağut Mahallesi 4. Caddede bulunan apartmanların bahçelerinde yılan dolaştığını gören vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın görüldüğü bahçelerde arama yaptı. Ekipler, vatandaşların gördüğü yılanı bir apartmanın bahçesinde özel aparat yardımıyla yakaladı.

Kovanın içerisine konulan yılan apartmanlardan uzak bir bölgede yeniden doğal alanına salındı.

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