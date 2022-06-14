El emeği ürünler sergilendi

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarına katılan vatandaşların el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Yeniçağa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl boyunca verilen 57 farklı kursa katılan 60 kadın kursiyerin el emeği ürünleri Yeniçağa Belediye Düğün Salonu’nda sergilendi.

Kursiyerlerin yıl boyunca el sanatları, el nakışı, röfley, giyim işi, tel kırma, tel sarma kurslarında ortaya çıkardıkları ürünler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. Kursların ev ekonomisine de katkıda bulunması için yapıldığını belirten Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kursiyerleri tebrik etti.