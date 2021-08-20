EDS’den kurtulmak için plaka kapatanlara 551 lira ceza

Bolu’da, park yasağı olan yerlerde EDS’den kaçmak için araçlarının önüne çeşitli eşyalar koyarak plakalarını kapatanlara 551 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları denetimlerde EDS park ihlal sistemlerinin olduğu kesimlerde zaman zaman bazı sürücülerin araçlarının plakalarını değişik materyallerle kapattığını, araçlarının plakasının okunmaması için plaka kısmının önüne malzemeler bıraktığını gördü.

Yapılan kontrollerde farklı sokaklarda araçlarının plakalarının önüne değişik malzemeler koyan 4 sürücüye “Tescil plakalarının okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak” maddesinden 551 lira idari para cezası uygulandı.