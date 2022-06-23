banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti

Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Bolu’da, otladığı sırada dereye düşen Saanen Keçisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOLU 23.06.2022, 09:21
Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Bolu’da, otladığı sırada dereye düşen Saanen Keçisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yenimahallle mahallesi 2000 sokakta meydana geldi. Soner Erdem isimli vatandaş hayvanlarını otlattığı sırada keçilerinden birisinin Büyüksu Deresi’ne düştüğünü fark etti. Keçinin kendi imkanlarıyla dışarı çıkamaması üzerine Erdem durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dereye inerek keçiyi yakaladı.

İtfaiye erinin boynuzlarından tutarak çıkardığı keçi sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
açık