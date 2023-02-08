Depremzedeler için kıyafet dikiyorlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen depremler sonrasında Bolu Halk Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için kıyafet dikmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta arka arkaya meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, depremden etkilenenlerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanması için Bolu’da kadınlar bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi’nde bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için kıyafet dikimine başladı. Özellikle kışlık giyecek ihtiyacının yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlar için dikilen kıyafetler kolilere konularak bölgeye gönderilecek.