Çay ocağı işleten esnaftan deprem bölgesine destek

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çay ocağı işleten esnaf, gelirini depremzedeler için bağışlayacak.

Mudurnu ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Orta Çarşı’da yıllardır çay ocağı işleten Yüksel Suiçmez, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından kampanya başlattı. Suiçmez, kahvehanesindeki gelirini depremzedeler için bağışlayacak. Suiçmez, dükkanının camına astığı pankartta ise "Sizlerin de katkısıyla, bugünkü çay gelirinin yarısı deprem bölgesine yardım olarak gönderilecektir" ifadelerini kullandı.