Bu pazarda alın teri var

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki halk pazarında çevre köylerden kendi emekleriyle topladıkları ürünleri satan vatandaşlar, aile ekonomilerine destek oluyor.

Mudurnu ilçesine çevre köylerden gelen vatandaşlar, emek vererek elleriyle topladıkları ürünleri halk pazarında satıyor. Bahçeler ve tarlalardan toplanan ürünleri satan köy halkı, ev ekonomilerine katkı sunuyor. Satılan ürünler içinde elma, ayva, üzüm, pırasa, sarımsak, ıspanak, karnabahar ve taze fasulyeler yer alıyor. Aynı zamanda tezgahlarda, köylü kadınların elleriyle yaptığı gözleme, yoğurt ve ekmek de satılıyor. 15 liradan satılan kabaklı gözleme ve 50 liradan satılan süzme yoğurt vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.