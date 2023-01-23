Bu eğitimle orman muhafaza memurlarının verimliliğinin artırılması amaçlanıyor

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, orman muhafaza memurlarının hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması için eğitim semineri düzenlendi.

Eğitimde, personel mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi, yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, temel prensip ve uygulamada birliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılması konuları yer aldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, burada edinilecek bilgilerle yıl içerisinde karşılaşılacak sorunların en aza indirgeneceğini, aynı zamanda yeni yayınlanan mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunacağını, bu sayede uygulamalarda birliğin sağlanacağını ve kaliteli hizmet üretip, verimliliği artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Eğitimde, şube müdürleri tarafından şube müdürlükleri konularında yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapılarak, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara anlatıldı.