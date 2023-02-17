Bu aşevi kapılarını ilk depremzedelere açtı

Hava şartları sebebiyle açılışı ertelenen Bolu Belediyesi’ne ait Solmaz Ana Aşevi kapılarını ilk kez kente gelen depremzedelere açtı.

Bolu’da misafir edilen depremzedeler, Solmaz Ana Aşevi’nde bir araya geldi. Depremzedelere eşlik eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolulular olarak sizlerin yaşadığı psikolojik sıkıntılara uzak insanlar değiliz ama şunu bilin hayat normale dönecek. Rabbim izin verdiği ve ömür tükenmedikten sonra hayat devam ediyor. Her zaman ihtiyacınız olduğunda bizler, buradayız" dedi.

2 bin 111 depremzede vatandaşın Bolu’ya geldiğini ifade eden Özcan, "Bir kısmı yurtlarda, bir kısmı hayırsever vatandaşlarımızdan evlerini açanlar oldu, oralarda konaklayacak. Biz de koordine etmeye çalışıyoruz. Otellerin bazılarıyla anlaşmalarımız var. Oralarda konaklamalarınızı sağlayacağız. Bolu’da kaldığınız sürece sizleri huzurla misafir etmeyi niyet ediyoruz" diye konuştu.