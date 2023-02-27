Boyner Outlet, HighWay’de açılıyor

Yüzlerce seçkin markanın sezon sonu ürünlerinin bulunduğu Boyner Outlet, uygun fiyatlar ve fırsatlarla HighWay Outlet AVM’de açılıyor.

Türkiye’nin en çok sevilen ve tercih edilen alışveriş markası olma vizyonuyla değişim sürecini başlatan Boyner Outlet, ürün ve marka çeşitliliğinden müşteri deneyimine, tedarik süreçlerinden satış kanallarına kadar birçok yeniliği hayata geçirmeye devam ediyor. Yenilikçi kimliği ile hızla büyüyen Boyner Outlet, HighWay Outlet AVM’de kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Alışveriş deneyimini yaşamak ve açılışa özel indirim fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüm HighWay Outlet ziyaretçileri, 1 Mart’ta Boyner Outlet mağazasının açılışına bekleniyor.