Bolu’ya ayrılan KÖYDES ödeneği 79 milyon 808 bin TL olarak açıklandı

Bolu’nun 2023 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneği 79 milyon 808 bin 82 TL olarak açıklandı.

KÖYDES çerçevesinde Bolu’ya 2023 yılı için 79 milyon 808 bin 82 TL kaynak aktarıldı. İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, KÖYDES’in çok önemli ve ciddi bir ödenek olduğuna dikkat çekerek, köylere hizmetin artarak devam edeceğini söyledi. Yüceer, "KÖYDES, 2005 yılından bu yana uygulanan bir projedir. 2023 yılı KÖYDES ödeneğimiz 79 milyon 808 bin 82 TL olarak belirlendi. Bu ödeneğin Bolu’ya gelmesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemli ve ciddi bir ödenek. 2023 yılı için köylerin içme suları, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Bolu’ya ayrılan ödeneğin dağılımı kriterlere göre belirlenmektedir" dedi.

"Ödeneğin kullanılacağı alanları belirledik"

KÖYDES İhtisas Komisyonu toplantısı düzenlediklerini ifade eden Yüceer, "Öncelikli su ve kanalizasyon çalışmaları olmak üzere ödeneğin kullanılacağı alanları belirlemiş olduk. Allah izin verirse imkanları sonuna kadar kullanarak, en iyi şartlarda, en doğru, en kalıcı hizmeti gerçekleştirmek için planladığımız bütün hizmetleri gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi köylerimize en iyi hizmetleri götürmeye devam edeceğiz. Sürecin başlangıcından bugüne kadar emeği geçen ve katkı veren tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu ödeneğin ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.