Bolu’nun nüfusu 320 bin 14 kişiye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Bolu’nun nüfusu 320 bin 14 kişi olarak açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları açıklandı. Bolu’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 5 bin 212 kişi artarak 320 bin 14 kişiye ulaştı. TÜİK verilerine göre, Bolu’da erkek nüfus 158 bin 580 kişi olurken, kadın nüfus 161 bin 434 kişi oldu.