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Bolu’dan Marmaris yangınına destek
Marmaris’te meydana gelen orman yangınına destek olmak amacıyla Bolu’dan 8 araç ve 25 personel gönderildi.
BOLU 23.06.2022, 11:34
Marmaris’te meydana gelen orman yangınına destek olmak amacıyla Bolu’dan 8 araç ve 25 personel gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere Bolu’dan destek ekip ve araçlar gönderildi. Yangınlarda görev alması amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 25 personel, 6 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı bölgeye gönderildi.