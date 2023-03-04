Bolu’dan kutsal topraklara 35 kişilik umre kafilesi uğurlandı

Bolu’dan kutsal topraklara gidecek olan 35 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Umre Organizasyonu ile Bolu İl Müftülüğü’ne kayıt yaptıran ve servisli 24 günlük 9. tur ile umreye gidecek 35 vatandaş Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinden dualarla uğurlandı. Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kutsal topraklar ve umre ziyareti ile ilgili bir konuşma ve dua yaptığı uğurlama programında, kafile başkanı Müftü Yardımcısı Ahmet Halıcı, Din Görevlileri Abdülkadir Ergül ve İsmail Efe, umreye gidecek 35 umreci ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan duanın ardından, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.