Bolu’dan deprem bölgelerine konserve gıda gönderilecek

Bolu Belediyesi’nin Anabolu Konserve Fabrikası depremzedeler için yoğun mesai harcıyor. Burada üretilen konserve gıdalar deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Bolu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afetzedelere yardımlarını sürdürüyor. Depremlerin ardından afet bölgelerine arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çok sayıda ekip ve araç gönderen Bolu Belediyesi, Anabolu Konserve Fabrikası’nda da depremzedeler için çalışacak. Burada üretilen konserve gıdalar, tıra yüklenerek afet bölgelerine ulaştırılacak.

Anabolu Konserve Fabrikasından sorumlu BOLTARTEK Genel Müdürü Bahadır Acar, "Bizler afetin gerçekleştiği ilk andan itibaren, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın talimatıyla üretimlerimize başladık. Halk Ekmek de günlük yaklaşık olarak bir, bir buçuk tır ekmek üreterek bölgeye sevk etmeye başladı. İnsanların, kap kacak hiçbir şeyi yok. Biz de yardımları burada hazır tüketim konserve haline getirerek göndermeyi düşündük. Zaten yarım tırın üzerinde konserve göndermiştik. Şuanda da tüketime hazır şekilde kuru fasulye, nohut ve yaprak sarması yapılıyor. Bunları yarın sabah itibariyle deprem bölgesine sevk etmeye başlayacağız. Göndereceğimiz 2’şer kilogramlık 12 bin konserve yaklaşık 40 bin vatandaşımızın bir öğünlük yemeğine tekabül ediyor" dedi.