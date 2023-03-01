Bolu’dan deprem bölgelerine 555 araç yardım gönderildi

Asrın felaketi olarak nitelendiren Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere Bolu’dan 555 araç yardım gönderildi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde deprem bölgelerine yapılan yardımlar açıklandı. Bolu’dan deprem bölgesine, 1 milyon 56 bin 666 su, 285 bin 312 koli gıda maddesi, 147 bin 750 kilo hayvan yemi, 74 bin 289 koli giysi, 18 bin 330 koli bebek maması, 14 bin 470 bot, 13 bin 358 koli hijyen seti, 12 bin 34 koli battaniye, 9 bin 478 ısıtıcı ve soba, 5 bin metre elektrik kablosu, 2 bin 762 ton odun, bin 856 koli ilaç, bin 204 tüp, 780 çadır, 304 konteyner, 86 jeneratör, 79 seyyar tuvalet ve 20 seyyar duş kabini 317 tır 187 kamyon 51 diğer araçlara yüklenerek afet bölgelerine ulaştırıldı.