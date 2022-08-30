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Bolu’da Zafer Bayramı’nın 100. yılı akustik konserle kutlandı
Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı, ünlü şarkıcı Mehmet Erdem’in akustik konseriyle kutlandı.
BOLU 30.08.2022, 19:24
Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı, ünlü şarkıcı Mehmet Erdem’in akustik konseriyle kutlandı.
Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Outlet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılını pop müziğinin güçlü sesi Mehmet Erdem’in akustik konseri ile kutladı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran hayranları Türk bayraklarıyla Erdem’in şarkılarına eşlik etti. Büyük bir coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı’nın 100. yılındaki akustik konser katılımcılardan tam not aldı.
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