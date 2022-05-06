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Bolu’da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
BOLU 06.05.2022, 14:10
Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Gücükler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üstün Yıldız’a ait 2 katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.