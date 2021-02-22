Bolu’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bolu’da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanları için besi yemi ve sebze atıkları bırakıldı.

Bolu’da, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Yağışın ardından soğuk havanın da etkisinde kalan yüksek kesimlerde yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve Köroğlu Avcılar Derneği üyeleri tarafından yemlendi. Ekipler, arazi araçlarıyla ulaştıkları Pirahmetler, Küpçüler, Kılıçarslan, Ağaççılar ve Atyaylası mevkilerinde yaban hayvanlarının yaşam alanlarına 250 kilogram besi yemi, 15 balya yulaf ve 150 kilogram sebze atığı bıraktı.