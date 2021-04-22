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Bolu’da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Bolu’da polis ekipleri kent merkezinde broşür dağıtarak vatandaşları "iletişim yolu ile dolandırıcılık ve hırsızlık" konusunda uyardı.

BOLU 22.04.2021, 17:10
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Bolu’da vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Bolu’da polis ekipleri kent merkezinde broşür dağıtarak vatandaşları "iletişim yolu ile dolandırıcılık ve hırsızlık" konusunda uyardı.

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentin işlek caddelerinde vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyardı. Ekipler İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaptıkları çalışmada bilgilendirici broşürler dağıtarak "iletişim yolu ile dolandırıcılık ve hırsızlık" konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyaran ekipler, polis, asker ve savcıların para istemediğini, isteyenlerin ise dolandırıcılar olduğunu kaydetti.
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