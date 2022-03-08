Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bolu’da narkotik ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik şehir içinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 17 gram esrarla yakalanan E.K. (41) ve 5,5 gram metamfetaminle yakalanan M.Z.M. (33) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.