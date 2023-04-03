Bolu’da üreticilere 17 milyon 91 bin lira destek ödemesi yapıldı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buzağı desteği çerçevesinde 40 bin 169 buzağı için 6 bin 536 üreticinin hesabına 17 milyon 91 bin lira yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve sürdürülebilir üretim temin etmek amacıyla yaptığı destek ödemelerine devam ediyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılının ilk 8 aylık dönemi için Bolu üreticilerine 17 milyon TL destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıklandı. Öte yandan, Müdürlük tarafından, buzağı desteği çerçevesinde 40 bin 169 buzağı için 6 bin 536 üreticiye 17 milyon 91 bin TL hak edişin 31 Mart’ta hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.

"Üreticilerimizin hesaplarına hak edişlerini yatırmaya başlamıştır"

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat yaptığı açıklamada, "Üretim ve üretenin yanında yer alarak, gıda arzının devamlılığı dünyada stratejik öneme haiz olmuştur. Bakanlığımız üretim ve üretici odaklı desteklemeleri ile üretimin sürdürülebilirliğinin temini açısından üreticisinin yanında yer alarak desteklemeye devam etmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız 31 Mart itibariyle üreticilerimizin hesaplarına hak edişlerini yatırmaya başlamıştır" diye konuştu.