Bolu’da polis ekipleri 7 bin 640 olaya müdahale etti

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında 7 bin 640 olaya müdahale etti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü 2022 yılı raporunu paylaştı. Bu çerçevede polis ekipleri, 2022 yılında 7 bin 640 olaya müdahale etti. Bu olaylardan 7 bin 73’ü aydınlatıldı. Türkiye genelinde Bolu’nun olay aydınlatma başarı sıralamasının 27 olduğu açıklandı. 2022 yılında 3 kasten öldürme olayı meydana geldi, bu olaylara ilişkin 7 şüpheli yakalandı.

318 dolandırıcılık olayından 200’ü aydınlatıldı

2022 yılında hırsızlık, yankesicilik ve oto hırsızlığı suçuna karışan 491 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen hırsızlık ürünleri de sahiplerine teslim edildi. Meydana gelen 318 dolandırıcılık olayından 200’ü aydınlatıldı. Olaya karışan 16 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Dolandırıcılık suçlarının faillerinin çoğunun Bolu dışında olduğu, meydana gelen olaylarının birçoğunun telefon ve internet üzerinden gerçekleştirildiği olduğu ifade edildi. Dolandırıcılık suçunun mağduru olmaması için 20 bin 100 vatandaş bilgilendirildi.

Fuhuş yapan 24 kişiye binlerce lira ceza kesildi

Ahlak büro amirliği ekipleri tarafından da son bir yıl içerisinde düzenlenen operasyonlarda fuhuş yaptığı belirlenen 24 kişiye 36 bin TL idari para cezası kesildi. "Fuhuşa Teşvik, Aracılık Veya Zorlama" Suçundan toplamda 9 kişiye adli işlem uygulandı. Saat 22.00’den sonra alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 29 iş yerine de idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, 42 kişiye "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Bu suç çerçevesinde kumar oynayan 134 kişiye de toplamda 243 bin 746 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Aranan 532 kişi yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan 532 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 299’u işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kayıp müracaatı bulunan 109 şahıstan 105’i bulunurken, 4 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

KADES uygulamasından bin 559 ihbar geldi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hayata geçirilen KADES uygulamasına Bolu’dan bir yıl içerisinde bin 559 ihbar geldi. Gelen ihbarların 560’ı asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Bolu’da ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde bir yıl içerisinde 5 bin 640 erkeğe farkındalık amacıyla bilgilendirme yapıldı.