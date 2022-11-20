Bolu’da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Mudurnu ilçesi Taşkesti mevki Avdullar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu ve Sakarya’ya bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına çevreden gelen vatandaşlar da destek verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.