Bolu’da okul müdürü tartıştığı veliyi darp etti

Bolu’da kıyafeti sebebiyle kızını okula almayan müdürle tartıştığı sırada yumrukla darp edilen Onur Bozkurt, şikayetçi oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Alpağut Mahallesi’nde bulunan lisede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde okula giden Onur Bozkurt isimli vatandaşın kızı, babasına okul müdürünün kıyafeti sebebiyle kendisini okula almadığını söyledi. Kızının okula alınmamasına tepki gösteren Bozkurt, okul müdürü V.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine müdür V.A., kendisine küfür ve hakaret ettiğini iddia ettiği Onur Bozkurt’un gözüne yumruk attı. Müdür tarafından darp edilen Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi’ne giderek V.A.’dan şikayetçi oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

Olay üzerine soruşturma başlatıldığını açıklayan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" denildi.