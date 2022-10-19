Bolu’da kaçak ağaç kesimi yapan 5 kişi yakalandı

Bolu’nun Mengen ilçesinde kavak ve söğüt ağaçlarını keserek sattıkları belirlenen 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Demirciler köyünde yaşayan N.A. ve S.A. isimli şahısların da arazilerinde bulunan söğüt ve kavak ağaçlarının kaçak kesildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ağaçları Y.T.A, Y.K, H.İ, H.T. ve A.K. isimli şahısların kestiği ve Sakarya’da sattıkları belirlendi.

Ekiplerin operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, jandarma komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.