Bolu’da ilköğretim haftası kutlamaları başladı
BOLU’DA, İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMALARINDA KONUŞAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CEMİL SARICI, “OKULLARIMIZ HER TÜRLÜ HİJYEN TEDBİRLERİ ALINMIŞ OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZİN HİZMETİNDEDİR” DEDİ.
Bolu’da İlköğretim Haftası kutlamalarında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Okullarımız her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.
Bolu’da 2020-2021 öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam eden törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Bugün burada daha coşkulu ve dolu dolu bir programla sizlerle birlikte olmayı isterdik. Ancak covid 19 salgın sürecinin beraberinde getirdiği sınırlılıkları hep birlikte yaşıyor olmak daha özenli davranmamızı zorunlu kılıyor. Bununla birlikte, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim-öğretim yılına başlıyoruz, toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada ve bu süreci güvenle tamamlamada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Okullarımız her türlü hijyen tedbirleri alınmış olarak öğrencilerimizin hizmetindedir” dedi.
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