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Bolu’da hafta sonu yasakları semt pazarlarının gününü değiştirdi

Bolu’nun son verilere göre yüksek riskli iller arasına girmesi sebebiyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının cuma günü kurulacağı açıklandı.

BOLU 30.03.2021, 15:00
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Bolu’da hafta sonu yasakları semt pazarlarının gününü değiştirdi

Bolu’nun son verilere göre yüksek riskli iller arasına girmesi sebebiyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının cuma günü kurulacağı açıklandı.

Bolu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan korona virüs haritasında yüksek riskli iller arasına girdi. Son verilere kadar ‘orta riskli’ iller arasında olan ve hafta sonu sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı olan Bolu’da, bu hafta sonu itibariyle Cumartesi günü de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Alınan karar gereği, il merkezi ve ilçelerde hafta sonları kurulan semt pazarlarının günü değiştirildi. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası’ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından il merkezindeki semt pazarlarında düzenlemeye gidildiği kaydedilerek, cumartesi olan semt pazarlarının cuma gününe alındığı ifade edildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde de cumartesi günleri kurulan kapalı hal pazarı ile hayvan pazarının cuma günü kurulmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.
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