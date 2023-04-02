Bolu’da Enderun usulü teravih namazı kılındı

Bolu İl Müftülüğünün Ramazan ayı programı çerçevesinde her yıl düzenlediği Enderun usulü teravih namazı Bilal Habeşi Camii’nde yoğun katılımla kılındı.

Osmanlı’dan kalma geleneği bu yıl da sürdüren İl Müftülüğü, 27 Mart Pazartesi günü Sandallar Mahallesi Camii’nde Enderun usulü teravih namazını kılarak başladı. Ramazan ayı boyunca Bolu merkezde farklı camilerde kıldırılan Enderun usulü teravih namazı devam ediyor. Osmanlı Enderun Mektebi geleneği olan Enderun usulü teravih namazında cemaat, her dört rekatı Türk musikinin farklı makamlarında kılarak ve bu makamları ilahilerle süslüyor. Müezzinler ise makamlar arasında geçişi salavat eşliğinde yapıyor. Enderun usulü teravih namazı bu akşam Bilal Habeşi Camii’nde yoğun katılımla kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı Zekât Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Bilal Habeşi Camii’nde yatsı namazından önce konuşma yaparak ramazan ayı, zekat ibadeti ve dayanışma hakkında cemaati bilgilendirdi. Erhan, Enderun teravihini de cemaatle birlikte kıldı. Vatandaşlar namaz kıldıran görevlileri tebrik etti.

Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ise yaptığı açıklamada, “Enderun usulü teravih namazı Osmanlı döneminden gelen güzel bir uygulama. Enderun usulü teravih namazını Bolu’da bu konuda eğitimli ve donanımlı din görevlilerimiz yıllardır çok güzel bir şekilde yerine getiriyorlar. İlk namazımızı Sandallar Camii’nde, ikinci olarak Yeşil Cami’de kıldık. Bu akşamda Bilal Habeşi Camii’ndeyiz. Ramazan sonuna kadar 8 farklı camide bu uygulamayı devam ettireceğiz. Halkımızın Enderun teravihi hakkındaki memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Buradan görevli arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan, bizleri yalnız bırakmayan Bolu halkına da göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.