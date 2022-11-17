Bolu’da Ek Mesai Polikliniklerinde 3 bin hasta muayene edildi

Bolu’da hastanelerde başlatılan Ek Mesai Polikliniklerinde ekim ayı içerisinde 3 bin hasta muayene edildi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte bulunan İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Merkez ve Köroğlu üniteleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde mesai saatleri içinde muayene olamayanlar için Ek Mesai Poliklinikleri hizmeti başlatıldı.

Mesai saatleri dışında ve hafta sonları hizmet veren polikliniklerle ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Ekim ayında hafta içi akşamları ve hafta sonlarında Eğitim Araştırma Hastanemizde ve Devlet Hastanemizde açılan Ek Mesai Polikliniklerinde yaklaşık 2 bin 500 hastamıza poliklinik hizmeti verildi. Ayrıca Ağız Diş Sağlığı Merkezimizde yaklaşık 500 hastamıza ek mesaide diş poliklinik hizmeti verildi. Ek mesai hizmetinde fedakarca çalışan tüm hekimlerimize ve sağlık personelimize teşekkür ediyorum" dedi.