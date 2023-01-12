Bolu’da davul zurna eşliğinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bolu Belediyesinin toplu iş sözleşmesi, Belediye İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul ile Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından imzalandı. Belediye çalışanları davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutladı.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye İş Sendikası Bolu Şube Başkanı İlhami Yurt arasında imzalanan protokolle, Bolu Belediyesi çalışanlarının maaşlarına yüzde 104,6 oranında zam yapıldığı açıklanmıştı. Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle resmi olarak imzalandı. Toplu iş sözleşmesi törenine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Belediye İş Sendikası Bolu Şube Başkanı İlhami Yurt, şube yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar katıldı. İmzalanan protokol sonrasında Bolu Belediyesinde en düşük işçi maaşı 12 bin 290 TL oldu. Belediye çalışanları yapılan maaş zammını davul zurna eşliğinde Bolu Demokrasi Meydanı’nda kutladı.