Bolu’da afetzedelere kişisel bakım hizmeti

Deprem bölgelerinden Bolu’ya gelerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hattat Emin Barın Yurdu’na yerleştirilen depremzedelere, Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası eliyle kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bolu’ya depremin etkilediği illerden afetzedeler gelmeye devam ediyor. Bolu’ya gelerek kayıtlarını yaptıran depremzede vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hattat Emin Barın Yurdu’na yerleştirildi. Bolu Valiliği tarafından oluşturulan ihtiyaç depoları ve çeşitli imkanların sağlandığı yurtta hizmetler devam ediyor. Valilik koordinesinde, Bolu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyeleri de elini taşın altına koydu. Berberler ve kuaförler, yurdun içerisinde kendilerine özel ayrılan odalarda, afetzede vatandaşlara kişisel bakım hizmeti veriyor.