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Bolu’da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapılacak

Bolu’da 33 lisanslı sporcunun katılımıyla 18-25 Eylül tarihleri arasında 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası düzenlenecek.

BOLU 13.09.2021, 17:10
Bolu’da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapılacak

Bolu’da 33 lisanslı sporcunun katılımıyla 18-25 Eylül tarihleri arasında 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası düzenlenecek.


Bolu’da 18-25 Eylül tarihleri arasında 33 lisanslı sporcunun katılacağı 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası düzenlenecek. Saat 19.00’da başlayacak olan turnuvada 3’erli gruplar halinde mücadele edecek olan sporculardan dereceye girenler Ekim ayında Ankara’da yapılacak olan Türkiye Bilardo Şampiyonası 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.



Korona virüs tedbirleri alınacak


Bolu’da bilardoya olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, turnuvada korona virüs tedbirlerinin de alınacağını belirterek, “Turnuvaya katılanların tamamı aşısını yaptırmış kişiler. Ayrıca turnuva öncesinde turnuvanın yapıldığı alan içerisinde dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Oynanacak olan maçlarda esnasında yine dezenfeksiyon çalışması yapılacak. Salon sık sık havalandırılacak. Karşılaşmada mücadele edenlere kolonya ve dezenfektan verilecek. Alınan tüm tedbirler eşliğinde yarışma yapılacak” dedi.

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