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Bolu’da 200 çocuk şölenle sünnet oluyor

Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlenen şölende 200 çocuk ücretsiz sünnet ediliyor.

BOLU 21.06.2022, 13:21
Bolu’da 200 çocuk şölenle sünnet oluyor

Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlenen şölende 200 çocuk ücretsiz sünnet ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Gerede İlçe Devlet Hastanesi işbirliği ile sünnet şöleni düzenlendi. Düzenlenen şölene ilçe protokolü, STK temsilcileri çocuklar ve aileleri katıldı. Şölen boyunca toplam 200 çocuğun sünnet olacağı organizasyonu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, sünnet olan çocuklar ve ailelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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