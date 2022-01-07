Bolu’da, 2 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Bolu’nun Mengen ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mengen ilçesi Türkbeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Nezahat ve Hanife Aydın isimli vatandaşlar akşam saatlerinde evlerindeki sobayı yaktıktan sonra uyudukları sırada halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle uyandı. Evde sobadan sızan dumanların olduğunu fark eden Nezahat ve Hanife Aydın durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Aydın ailesi tedavileri için ilçe devlet hastanesine götürüldü. Hastanede oksijen tedavisi yapılan 2 kadın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.