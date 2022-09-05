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Bolu’da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Bolu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
BOLU 05.09.2022, 16:23
Bolu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyünde Hüseyin Coşkun’a ait 2 katlı ahşap evin odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören Coşkun, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, evin bitişiğindeki odunluk, samanlık ve diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
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