Bolu’da 123 işletmeye 1 milyon 561 bin lira ceza

Bolu’da 2021 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 123 işletmeye toplam 1 milyon 561 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Tarladan/Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” kapsamında yıl boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. 2021 yılında Bolu merkez ve ilçelerinde bulunan gıda ve yem işletmelerinde toplam 6 bin 520 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde uygunluğu kontrol edilmek üzere 558 adet numune alınarak laboratuvarlarda incelendi.

Denetimlerde, 5996 sayılı kanuna aykırı hareket eden toplam 112 işletmeye toplam 1 milyon 46 bin 986 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı kapsamında 11 sigara ve alkollü içki satış yerine, 4250 ve 4733 sayılı kanunlara aykırı hareket ettikleri için toplam 514 bin 335 lira idari para cezası uygulandı.