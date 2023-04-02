Bolu’da 1 milyon TL’lik kredi ile çiftçiler traktörlerine kavuştu

Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Yakuplar köyündeki iki aileye 1 milyon 200 bin lira hibe destekli traktör kredisi verildi. Çiftçiler verilen kredi ile traktörlerine kavuştu.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ORKÖY projesi çerçevesinde Yakuplar köyünde ikamet eden iki aileye hibe destekli 1 milyon 200 bin lira traktör kredisi verildi. Orman köylüsü vatandaşların bu kredileri faizsiz 7 yıl vade ile geri ödeyecekleri belirtildi. İşletme Müdürü İbrahim Kantar, son zamanlarda üretim işlerinde çalışan köylü sayısının azalması sebebiyle mekanizasyona geçilmesi gerektiğini ifade etti. Kantar, profesyonel üretim ekiplerinin oluşması için kredi desteğinin artarak devam edeceğini bildirdi.