Bolu Valisi Erkan Kılıç: “Yılbaşı için bütün tedbirler alındı”

Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Yılbaşı Tedbirleri” ile ilgili basın açıklamasında 2 bin 400 personelin sahada olacağını dile getirerek, gerekli her tedbirin alındığını açıkladı.

2022 yılının son gününde Bolu Valisi Erkan Kılıç, şehirde yılbaşında alınan tedbirleri açıkladı. Vali Kılıç, sahada 2 bin 400 personel, 280 ekiple ve 48 farklı yerde kurulacak olan uygulama noktasıyla yeni yıla hazır olduklarını dile getirdi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamalara göre kahvehane, kıraathane, dernek lokalleri gibi alanlarda da denetimlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Vali Erkan Kılıç, “Bugün 2022’nin son günü. Bu akşam da yılbaşı kutlamaları, programları olacak biliyorsunuz tüm dünyada. 2022 gerçekten ülkemiz anlamında çok güzel geçti. Bilimde, sanatta, sporda, ekonomide, sağlıkta, her alanda ülkemizde güzel sonuçlar ve başarılar ortaya çıktı. 2023’te de inanıyorum ki ülkemizin gelişmesi kalkın anlamında tüm alanlarda çok daha iyi yerlere gelmiş olacağız. İlimizde de 2022 gerçekten deneyimli yol olarak geçti. Başta ilimizdeki altyapı çalışmaları olmak üzere eğitimde, sağlıkta ve birçok alanda sporda yapılan ve yapılacaklardan da bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir yıl olarak ilimizde de gerçekleşti. Bu akşam yılbaşı dolayısıyla da başta kolluk kuvvetlerimiz, emniyet müdürlüğü personeli, jandarma personeli olmak üzere sahada olacağız. Vatandaşın yılbaşını çok huzur içerisinde, güven içerisinde geçirmesi anlamında bütün tedbirler alındı. İlimizde yaklaşık 2 bin 400 personel, 280 ekip, 48 uygulama noktasında güvenlik denetimler yaparak bu geceyi vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmeleri için gayret göstereceklerdir” dedi.

Umuma açık alanlarda da olumsuz bir durum yaşanmaması sebebiyle bütün ekiplerin sahada olacağını belirten Erkan Kılıç, “Bunun dışında diğer kurum ve kuruluşlar da kendi hizmet alanıyla ilgili olarak Telekom, elektrik birimleri olmak üzere trafikçiler de aynı şekilde emniyetin birimi olarak, onlar da sahada olacak ve denetimlerimizi yapacağız. Özellikle umuma açık yerlerde olumsuz bir durum yaşanmaması anlamında da bütün tedbirler alındı. İnşallah sıkıntısız, problemsiz huzur içerisinde 2023 yılına girmeyi istiyoruz. Bu arada 2023’ün de bütün Bolulu hemşehrilerime, ülkemize ve bütün dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum Buradan da herkesin yeni yılını kutluyorum. Herkese hayırlı seneler diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “Yılbaşı günü ve yılbaşı akşamı vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogarlarda, umuma açık yerlerde ve aynı gün kurulacak olan pazarlarda, kutlama gerçekleştirilecek alanlarda, eğlence yerlerinde ve otellerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Kahvehane kıraathane dernek lokallerinde de gerekli denetimler gerçekleştirilecektir. İl Sağlık Müdürlüğünce hastanelerimizin acillerinde yeterli personel il sağlık yönünden gerekli tedbirler alınarak, eksiksiz sağlık hizmeti verilecektir. İçişleri bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde kaçak/sahte alkol üretimi dağıtımı ve satışına yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde geçekleştirilecektir. İlimiz Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunda karayolları ekipleri tarafından meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarının yaşanması durumuna karşı gerekli tedbirler alınmıştır” ifadelerine yer verildi.