Bolu TSO’da yeni başkan Abdullah Alemdar

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yönetim kurulu başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçim neticesinde 6 oy alan Abdullah Alemdar yeni başkan olarak seçildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in istifasından sonra Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine gelen Kayhan Perçin’in katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Fatih Yamaner ve Abdullah Alemdar başkanlık için adaylığını koydu. Gerçekleştirilen seçim neticesinde, Abdullah Alemdar 6 oy, Fatih Yamaner 5 oy aldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası yeni Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar oldu.

"Şimdiden yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim"

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Alemdar, "Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan odamız yönetim kurulunda 2 dönemdir yer almaktaydım. Bu süre zarfında iş dünyasına fayda sağlayacak çalışmalar yaptık. Bunun neticesinde bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonucunda, beni bu göreve layık gören, destekleyen meclis ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Bundan sonra yine birlik ve beraberlik içerisinde Bolu iş dünyamız için özverili çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Şimdiden yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.