Bolu Belediyesi’nin altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Bolu Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi güneşli havayı fırsat bilerek, altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılının yaz aylarını temel atma törenleri ve açılışlarla geçiren Bolu Belediyesi ekipleri, Kanal Kapatma Projesi başta olmak üzere çok sayıda mahallede çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Bahçelievler, Büyükcamii, İzzet Baysal, Sağlık, Kültür, Kılıçarslan, Alpağutbey, Sümer, Karaköy, Karaçayır, Sarıcalar, Kasaplar gibi çok sayıda mahallede başlatılan üstyapı ve altyapı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.