Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sıkıntıları birinci ağızdan dinledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği kahvaltı etkinliğinde Çıkınlar Mahallesi’nin kadın sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleli kadınların talepleriyle bizzat ilgilenen Başkan Özcan, ilgili başkan yardımcılarıyla istişare ederek anlık notlar aldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahallelerin kadın sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve istekleri dinledi. Katılımın yoğun olduğu kahvaltı etkinliğinde ilk olarak Çıkınlar Mahallesi’ni misafir eden Başkan Özcan, kadınların taleplerini dinleyerek anlık olarak notlar aldı.

“Bugün sizleri dinlemek için davet ettim”

Bolu Belediyesine bağlı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen kahvaltı etkinliğinde konuşan Başkan Özcan, “Bugün sizleri dinlemek için davet ettim. Bizim göremediğimiz bazı sorunlar vardır. Sizlerin dikkatinizi çeken, yanlış bulduklarınız vardır. Bugün sizden eleştirilerinizi bekliyorum. ‘Şöyle yapsanız daha iyi olur’ demenizi bekliyorum. Biz de bunları gidermeye çalışalım istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalleli kadınların durak-hoparlör gibi taleplerini dikkatle dinleyerek notlar alan Başkan Özcan, bazı noktalardaki otobüs duraklarında da ufak değişiklikler yapılması konusunda başkan yardımcılarına talepte bulundu.

Son olarak söz olan Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar ise Başkan Özcan’ın davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra başkan yardımcıları, daire müdürleri, Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar ile kadınlar katıldı.